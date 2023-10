"Ulubele" noraida Latvijas Radio raidījumā izskanējušo informāciju par ziedojumu nelikumīgu izlietojumu

Paziņojumā skaidrots, ka dzīvnieku uzturēšanai gadā nepieciešami 540 000 eiro, kas esot gandrīz 70% no "Ulubeles" tēriņiem. Savukārt 20% no izdevumiem nepieciešami dažādu materiālu izdevumiem, sākot no darba rīkiem un būvmateriāliem, kā arī drukas materiāliem, izglītojošiem izdales materiāliem, ēku rekonstrukcijai un teritorijas uzlabojumiem. Juridiskie un sabiedrību izglītojošie pakalpojumi, sabiedriskās domas un likumdošanas izmaiņu pakalpojumi kopumā veido vien nepilnus 10% no izdevumiem. Taču, tieši pateicoties šiem 10%, "Ulubele" esot kļuvusi par viedokļa līderi un "Ulubeles" komanda esot panākusi sabiedriskās domas un likumdošanas izmaiņas, skaidrots biedrības paziņojumā.