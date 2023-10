Video ⟩ Ugunsgrēks Cēsu ielā ierobežots; evakuēta viena automašīna un seši cilvēki

"Plkst. 20.34 VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu ielu Rīgā, kur deg divstāvu neapsaimniekota ēka ar koka piebūvi 160 m2 platībā. Divām blakus esošām ēkām tika bojāti vairāki logi. Ugunsdzēsēji glābēji no netālu esošās dzīvojamās mājas evakuēja sešus cilvēkus, bet no teritorijas evakuēta viena automašīna, kas atradās dažu metru attālumā no degošās ēkas. Plkst. 21.49 liesmu izplatīšanās ierobežota, bet darbs notikuma vietā turpinās. Dzēšanas darbos iesaistīti 29 ugunsdzēsēji glābēji ar pieciem ugunsdzēsības transportlīdzekļiem. Blakus notikuma vietai iespējami satiksmes ierobežojumi." norāda VUGD.