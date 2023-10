Augšdaugavas novadā sākta saules elektrostacijas "Kalkūnes SES" būvniecība

"Merito Sustainable Energy Fund I" kopumā Latvijā investēs 50 miljonus eiro - daļu no projektu realizācijai nepieciešamajiem līdzekļiem ieguldījuši 60 privātie un institucionālie investori, bet daļu finansējuma fonds piesaista kā aizdevumus no bankām. Kalkūnes SES projektā tiks investēti 10 miljoni eiro, no tiem 4,9 miljoni eiro ir "Swedbank" finansējums.