NOSKATIES ⟩ Uzņēmējas Udalovas firma solītajos termiņos neuzbūvē Baltijā lielāko saules paneļu parku

Teritorijas ziņā iespaidīgais Jelgavas lidlauks tukšs stāv no 90 gadu vidus. Domes centieni piesaistīt investīcijas līdz šim nesekmējās. Pavasarī pašvaldība saņēma iesniegumu no kādas firmas, kura izteica vēlmi šeit būvēt saules paneļu parku. Dome rīkoja izsoli. Steiga, kādā 112 hektāru zeme nonāca nevienam nezināma uzņēmuma rokās, pārsteidza opozīcijas deputātus. Konkursa noteikumi neprasīja uzvarētājam pieredzi zaļās enerģijas ražošanā. Nebija vajadzīgs arī nopietns biznesa plāns. No attīstītāja prasīja projektā ieguldīt tieši 60 miljonus divos ar pusi gados un radīt desmit jaunas darbavietas.