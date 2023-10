Valsts kontrole mudina VID pilnveidot komunikāciju ar iedzīvotājiem

Kā norāda VK, aizliegta vienošanās ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, un to atklāšanu KP ir izvirzījusi par savu darbības prioritāti. Izvērtējot KP tīmekļvietnē publicēto informāciju par pieņemtajiem lēmumiem laikā no 2006.gada līdz 2023.gada 1.jūijam, konstatēts, ka pēc lietas klasifikācijas "Aizliegta vienošanās" ir pieņemti 69 lēmumi, no kuriem 58 jeb 84% ir stājušies spēkā. Lai gan pieņemto lēmumu skaits samazinās, uzlikto naudas sodu dinamika liecina, ka arvien vairāk tiek konstatētas aizliegtas vienošanās starp Latvijā lieliem tirgus dalībniekiem.