Amerikāņu vandalis Izraēlas muzejā sadauzījis Senās Romas skulptūras. Tagad tiek pārbaudīta viņa garīgā veselība

Pagājušajā nedēļā notikušais incidents radīja bažas par Izraēlas nenovērtējamo artefaktu drošību un pieaugušo uzbrukumu skaitu Izraēlas kultūras mantojumam. Nu to visu vēl pamatīgāk apdraud karš.

Pats vandalis ir 40 gadu vecs radikāls amerikāņu ebrejs, kurš valstī viesojies tūrista statusā. Viņš skaidroja, ka skulptūras sadauzījis, jo tā esot elku pielūgšana, kas ir pretrunā ar Toru. Vīrieša advokāts Niks Kaufmans gan noliedz, ka vīrietis rīkojies reliģisku motīvu vadīts. Tā vietā viņa klients ciešot no garīgas kaites, ko dēvē par Jeruzalemes sindromu. To izraisa Jeruzalemes reliģiskā slava un aura, liekot sirdzējam domāt, ka viņš ir tēls no Bībeles. Incidenta izraisītājam nu likts iziet psihiatrisko pārbaudi, vēsta ziņu aģentūra "AP".