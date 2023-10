Samazina slieksni ārvalsts valūtas pirkšanas darījumā, kad iestājas pienākums veikt klienta identifikāciju

No ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu skaidrā naudā kopējā apjoma lielāko daļu veic valūtu tirdzniecības sabiedrības (2019.gadā 70%, 2020.gadā - 77% un 2021.gadā - 77% un 2022.gadā 84% no kopējā apjoma). Kredītiestāžu veikto darījuma apjomu daļa ir būtiski mazāka, turklāt tai ir tendence samazināties kopējā īpatsvarā (2019.gadā 30%, 2020. un 2021.gadā - 23% no kopējā apjoma).