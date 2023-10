Aptauja liecina, ka divas trešdaļas darba ņēmēju savu labsajūtu raksturo pozitīvi

"Kantar" lielo klientu direktore, socioloģe Signe Kaņējeva skaidro, ka, salīdzinot ar iepriekš veikto pētījumu, nozīmīgi ir samazinājies to darbinieku īpatsvars, kuri savu emocionālo labsajūtu darbā raksturo kopumā pozitīvi - no 76% uz 69% -, vienlaikus palielinoties to strādājošo īpatsvaram, kuri savu emocionālo labsajūtu darbā vērtē kopumā negatīvi - no 18% uz 22%.