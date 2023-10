Iepauzē Skultes LNG termināla likuma atcelšanu

Ābrama norādīja, ka virzība uz likuma atcelšanu lielā mērā balstījās uz Valsts drošības dienesta atzinuma, ka nav nekādu drošības bažu par dabasgāzes piegādēm Latvijai. Savukārt pēc informācijas saņemšanas par to, ka ticis bojāts Igauniju un Somiju savienojošais gāzesvads, sagatavots lūgums likumprojektu šodien vēl konceptuāli neskatīt, lai vēlreiz izvērtētu situāciju.

Tikmēr opozīcijas deputāts Edvards Smiltēns (AS) šodien sēdē uzsvēra, ka Tautsaimniecības komisija nemaz neesot lēmusi par likumprojekta atsaukšanu no ceturtdienas sēdes darba kārtības.

Saistībā ar to, ka Ābrama komisijas vārdā parakstījusi šādu rosinājumu, Smiltēns to pielīdzināja Saeimā pirms vairāk nekā desmit gadiem notikušajai manipulācijai ar citas Saeimas komisijas lēmumu. Politiķis atgādināja, ka tā laika Juridiskās komisijas vadītāja par šo rīcību tika notiesāta.

Savukārt Ābrama debatēs strikti noraidīja šos Smiltēna pārmetumus kā nepatiesus. Politiķe uzsvēra, ka tas nav viņas vienpersonisks lēmums, bet klāt bijuši arī kolēģi no opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības, kad Ābrama prasījusi, vai nav iebildumu, ka likumprojektu par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli atsauc no šodienas komisijas sēdes un pārceļ uz citu sēdi.