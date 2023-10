"Ir zināma vieta uzlabojumiem." Pētniece komentē Rinkēviča prezidentūras pirmās 100 dienas

Kažoka pozitīvi vērtē to, ka Rinkēvičs apzināti rada tāda prezidenta tēlu, kurš ir pieejams vienkāršajai tautai dažādās sociālekonomiskās grupās. Tas tiek panākts gan ar reģionu apmeklējumiem, gan publicētajām "pašbildēm" ar sastaptajiem iedzīvotājiem. Tāpat, viņasprāt, sabiedrība bieži vien vēlas dzirdēt prezidenta kā augstākā līmeņa strīdus izšķīrēja viedokli, un Rinkēvičs atšķirībā no iepriekšējā prezidenta Egila Levita jau no prezidentūras sākuma komentē problemātiskas situācijas valdības un valsts institūciju darbā.