Peronu modernizācijas projektā aizdomas par dubulto finansējumu, risks zaudēt Eiropas finansējumu

“Līnijā Rīga-Krustpils netiks pabeigti būvniecības darbi, un Rīga-Skulte dažādos posmos netiks pabeigti būvniecības darbi. Līdz ar to nav cita iespējā, kā šo projektu, fondu sistēmā runājot, posmot, tas ir pabeigt starp diviem plānošanas periodiem, no diviem finansējumiem,” raidījumam “Nekā Personīga” skaidroja Dombrovska.

Eiropas līdzfinansētajai peronu un citas pasažieru infrastruktūras modernizācijai ir jānoslēdzas līdz šī gada beigām, taču darbi aizkavējušies. Projektu vēl vairāk aptumšo aizdomas, ka Latvijas dzelzceļa darbinieki no vismaz viena no iepirkuma uzvarētājiem saņēmuši atalgojumu.

Aģentūras pārstāve Dombrovska: “Mēs esam konsultējuši dažus no saviem finansējuma saņēmējiem, ka, ja tehnikas nomas līgums tiktu slēgts, kur būvnieki slēgtu tehnikas nomas līgumu ar pasūtītāju vai tā meitas uzņēmumu, mēs noteikti šo padziļināti vērtētu. .. Viens no šiem uzņēmumiem ir Latvijas dzelzceļš, mēs esam viņus konsultējuši par šo. Tas būtu risks, ka tas ir dubultais finansējums, jo vienlaicīgi saņemtu no diviem avotiem par vienu un to pašu līgumu.”