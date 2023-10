NOSKATIES ⟩ Aiz priekškara: Krievi nomelno Eviku Siliņu un aizstāv palestīniešus

Savukārt "The New York Times" norāda, ka vienas no Krievijas iebrukuma Ukrainā sekām ir antisemītisma pieaugums agresorvalstī, kas pastiprinās līdz ar Krievijas draudzību ar Irānu. "Putina kunga pārmaiņām attiecībās ar Izraēlu ir skaidri ģeopolitiski iemesli. Tuvajos Austrumos, kur Krievija jau ilgu laiku ir mēģinājusi uzņemties pelēkā kardināla lomu un veidot attiecības ar visām spēcīgākajām lielvarām, tagad Maskava ir pakļauta Irānai - Izraēlas niknākajam ienaidniekam - kā vienai no galvenajām ieroču piegādātājām karam Ukrainā," raksta "The New York Times".