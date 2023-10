Kā rūpēties par lūpām, lai tās nebojā ziemas sals

Lūpu āda ir viens no jutīgākajiem un plānākajiem ķermeņa ādas slāņiem, tāpēc tās arī visvairāk cieš no nelabvēlīgiem ārējiem apstākļiem. Lūpās atšķirībā no citām ķermeņa daļām nav tauku dziedzeru, kas tās spētu aizsargāt no skarbiem laika apstākļiem. Ziemā apģērbjam teju visu ķermeni, bet lūpas pret salu, puteni un saltiem vējiem stājas tādas, kādas ir.