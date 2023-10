Jātnieks un zirgs jāšanas sportā: vadīt 600 kg smagu dzīvnieku, kuram ir pašam savs prāts

Jāšanas sportā esmu no sešus gadus un arī nākotni pēc vidusskolas absolvēšanas vēlos saistīt ar zirgiem, iespējams, darboties kā veterinārārste, bet to, protams, rādīt laiks. Šobrīd ikdiena aizrit starp zirgu staļļiem, treniņiem, sacensībām, apvienojot to visu ar mācībām 10. klasē. Lai nākotnē būtu plašas izvēles iespējas darīt to, ko patiesi vēlos, saprotu, ka šobrīd jābūt gan labām akadēmiskajām sekmēm, gan laikam, ko veltīt treniņiem un zirgiem.