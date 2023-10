Vai nacionālajiem zāļu apgādes uzņēmumiem ir ragi, nagi un aste?

Dzīves dārdzības pieauguma apstākļos iedzīvotājiem ir īpaši svarīgas to preču un pakalpojumu cenas, no kuriem nevar atteikties, lai būtiski nepasliktinātu dzīves kvalitāti. Starp tādiem, protams, ir pārtika un zāles. Zāļu gadījumā turklāt stāsts ir ne tikai par dzīves kvalitāti, bet arī par veselību un pat dzīvību. Recepšu zāļu cenas ir akūti svarīgas gandrīz katram Latvijas iedzīvotājam, tādēļ skaidrs, ka to izmaiņām tiek pievērsta arī ļoti liela uzmanība publiskajā telpā, meklējot cenu samazinājuma iespējas.