Uzmanību, modernie un izsmalcinātie! Izziņota 37. Rīgas modes nedēļas programma

Rīgas modes nedēļa aizsāksies ar izstādes “MODE PANORĀMA – Itālijas Jaunais vilnis” mākslas galerijā Ola Foundation atklāšanu. Izstāde stāsta par mūsdienu itāļu modi no desmit jauno dizaineru skatu punkta - šie mākslinieki izvēlēti viņu unikālās perspektīvas un nestandarta radošās pieejas dēļ. Tajā pašā dienā Modes muzejā tiks atklāta vēl viena izstāde – “Melns, balts, sarkans”, kas veltīta krāsu uztverei un to vēsturei modē. Izstādē būs apskatāmas no arhīvu glabātuvēm izstādītas dažādu laikmetu kleitas, kuras vieno šis klasiskais krāsu salikums.