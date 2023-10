Latviešu valodā spēj sazināties teju 90% to Latvijas iedzīvotāju, kuriem tā nav dzimtā valoda

Statistikas pārvaldē atzīmē, ka svešvalodu prasme ir pašvērtējums, kas variē no dažu frāžu zināšanas līdz gandrīz pilnībā pārvaldītai valodai. Starp iedzīvotājiem, kuriem latviešu valoda ir pirmā vislabāk apgūtā svešvaloda, 35,7% to pārvalda gandrīz brīvi - saprot sarežģītus tekstus un elastīgi izmanto valodu, 35,8% spēj tekoši sazināties - saprot vienkāršu tekstu un var izteikties vienkāršiem vārdiem, 24,3% saprot un izmanto sarunvalodas frāzes, savukārt 4,4% saprot un izmanto tikai dažus vārdus un frāzes.

Starp iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 34 gadiem latviešu valodu prot 93,4%, bet vecumā no 18 līdz 24 - 92,4%. Vismazākais latviešu valodas pratēju īpatsvars ir vecuma grupā no 65 līdz 69 gadiem - 81,4%.