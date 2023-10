Uzbekistānas pilsonis tiesas ceļā izcīna patvērumu Latvijā

Ņemot vērā minēto, viņš nolēmis izceļot no Uzbekistānas uz kādu civilizētu valsti, kur varētu turpināt mierīgi nodarboties ar uzņēmējdarbību. 2019.gadā pieteicējs pārcēlās uz Igauniju. 2020.gada janvārī pie viņa atnākuši Uzbekistānas vēstniecības pārstāvji, kuri lūguši ar atpakaļejošu datumu nobalsot 2019.gada rudenī Uzbekistānā notikušajās vēlēšanās, bet vīrietis esot atteicies to darīt, kā rezultātā, izmantojot sociālos tīklus, viņu esot sākuši vajāt Uzbekistānas Iekšlietu ministrijas izmeklētāji.

Atgriezies Latvijā, viņš iesniedza iesniegumu par patvēruma piešķiršanu. Tāpat viņam kļuvis zināms, ka 2022.gada jūlijā vīrieša vecākus bez jebkāda pamatojuma arestēja Uzbekistānas drošības dienesta amatpersonas. Viņiem esot pieprasīts pierunāt dēlu atgriezties Uzbekistānā, taču tēvs esot atteicies to darīt. Tāpat drošības dienesta darbinieki esot mēģinājuši izspiest no vecākiem kukuli, argumentējot, ka šī naudas summa ir nepieciešama, lai nosegtu izdevumus vīrieša vārda izsvītrošanai no "Interpol" meklēto personu datubāzes.