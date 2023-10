Libānā mītošā latviete: Neviens nevēlas piedzīvot kara šausmas

Krista dzīvo Libānā jau 15 gadus un kopā ar vīru audzina trīs bērnus. Viņa stāsta, ka Libānā teju trešdaļa iedzīvotāju ir bēgļi – divi miljoni cilvēku, kas bēguši no kara un nemierīgajiem dzīves apstākļiem dažādās Tuvo Austrumu valstīs, lielākoties – Sīrijā vai Irākā.

Neraugoties uz to, ka Beirūtā plecu pie pleca mīt dažādu reliģisko kopienu pārstāvji, ikdienā visi sadzīvojot labi un mierīgi, bet Izraēlas un "Hamās" karš arī šīs valsts iedzīvotājiem radījis jaunu šoku un piespiedis pielāgoties citiem dzīves apstākļiem.

"Stress ir liels, un, protams, neziņa par nākotni biedē visus cilvēkus Libānā. Apmēram 19 tūkstoši cilvēku no Libānas dienvidiem jau ir pārcēlušies uz Beirūtu vai citām tuvākām pilsētām, jo situācija tur ir tiešām slikta," pauda Krista.

To, ka cilvēku Beirūtā ir krietni vairāk, var just. Taču bēgļu pilsētas ielās nav. Daļa no valsts dienvidiem pārbēgušo cilvēku kā pagaidu variantu Beirūtā īrē mazas istabas vai dzīvoklīšus. Citi šeit patvērušies pie radiem vai draugiem.