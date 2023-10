Krievijas opozicionārs Milovs: Baltkrievi ar protestiem sevi paglāba no aneksijas

Viņš sacīja, ka Krievijas sabiedrībā ir trīs atšķirīgas daļas - viena ir drīzāk lojāla varai un šai centralizētās valsts sistēmai, otra ir izteikti pret to un vēlētos Eiropas tipa demokrātiju, bet trešā ir kā tāds vidusposma purvs - šie cilvēki vēlas, lai viņus vienkārši liek mierā. "Tendence ir ļoti skaidra - cilvēki no šī purva grupas kļūst neapmierināti un pakāpeniski pāriet uz abām pārējām nometnēm, bet cilvēki, kas atbalsta varu, sāk burkšķēt un pāriet uz kādu citu nometni. Straume it kā plūst mūsu virzienā," teica Milovs.