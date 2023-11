ASV izlūkdienests: Kremļa finansētais “Vagner” varētu būt piegādājis ieročus “Hizbollah” kaujiniekiem

ASV, kas baidās no “Hizbollah” uzbrukuma Izraēlai, potenciālo piegādi atzīst par būtisku draudu. Lai novērstu iespējamu ziemeļu frontes atvēršanu pret Izraēlu no Libānas, ASV armija Vidusjūras austrumos izvietojusi aviāciajs bāzes kuģi. Saskaņā ar Vašingtonas teikto, “Vagner” algotņi un “Hizbollah” kaujinieki šobrīd atrodas Sīrijā.

Iepriekš kāda Libānas amatpersona sacīja, ka “Hizbollah” būtu gatava uzbrukt Izraēlai no ziemeļiem, ja “Hamās” būtu uz sakāves robežas Gazā. ““Hizbollah” kaujinieki ir teikuši, ka viņu sarkanā līnija intervencei ir “Hamās” iznīcināšana,” vārdā neminēto amatpersonu citē laikraksts “The New York Times”. Tagad “Hizbollah” uzskata, ka “Hamās” palīdzība nav vajadzīga, un aprobežojas ar periodiskiem triecieniem Izraēlas militārajiem objektiem.

Sistēma “Pantsir-S1” ir aprīkota ar pretgaisa raķetēm un lielgabaliem, lai pārtvertu gaisa mērķus. Uz Ukrainas kara fona līdzīgas sistēmas tika izvietotas Maskavā un Maskavas apgabalā, lai aizsargātu galvaspilsētu no dronu uzbrukumiem. Viena no šādām sistēmām ir novietota mazāk nekā 10 kilometru attālumā no Vladimira Putina Novo-Ogarevo rezidences.