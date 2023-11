"Bolt Drive" skaidrojas: saziņa par pazudušo sievieti ar policiju notika jau 2.novembrī

Vīrietis pateicas policijai par to, ka tā strādā no rīta līdz vēlam vakaram un ka ieguvusi no "Bolt" precīzu nomātās automašīnas atrašanās vietu, tomēr "līdz ideālam darbam te kopumā ir tālu, savukārt citiem iesaistīties īsti neļauj," tviterī raksta mirušā zīdaiņa tēvs. Viņam esot radusies sajūta, ka policija liedz citiem nākt palīgā un iesaistīties meklēšanā, bet "paši nav nemaz tik spējīgi kā tie citi". "Man ir iespaids, ka 90% viņiem esošā info esmu uzgājis un iedevis es, bet viņi man par to noņēma datorus un telefonu, tāpēc vairs nevaru meklēt," tviterī raksta vīrietis.