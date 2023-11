Svešie starp savējiem. Kāpēc kaimiņvalstīs palestīniešus negaida ar atplestām rokām

Sīrijas varasiestāžu acīmredzamā nevēlēšanās risināt to palestīniešu bēgļu jautājumus, kas jau dzīvo šajā valstī, notiekošais pilsoņu karš un diskriminācija padara Sīriju par ārkārtīgi apšaubāmu vietu Gazas joslas civiliedzīvotāju pārvietošanai. Papildus tam Sīrijai nav ne robežas ar palestīniešu teritorijām, ne arī diplomātisku attiecību ar Izraēlu, bez kuras līdzdalības nevar atrisināt daudzu tūkstošu palestīniešu pārvietošanas jautājumu.

Libāna - nabadzīga valsts, kas balansē uz kara sliekšņa

Sīrijai līdzīgs palestīniešu bēgļu diskriminācijas režīms darbojas arī Libānā. Viņi dzīvo atsevišķi no libāniešiem, bez tiesībām uz valsts pilsonību un ar ierobežotu piekļuvi valsts materiālajiem un sociālajiem resursiem. Lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka Libāna atradās Sīrijas okupācijā laika posmā no 1976. līdz 2005. gadam.