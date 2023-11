Foto ⟩ Ceturtdien Rīgā satiksmei pilnībā atvērs Brasas tiltu

Sākot Brasas tilta remontdarbus, 2019.gada pavasarī tika konstatēts, ka tilts ir ļoti sliktā stāvoklī un to nepieciešams pilnībā nojaukt, izstrādājot jaunu būvprojektu un uzbūvējot no jauna.

Vecā Brasas tilta demontāžu sāka 2021.gada vasarā, savukārt 2022.gada maijā sākās jaunā tilta būvniecība. Šī gada jūnijā viena no Brasas tilta pusēm tika pabeigta un pār to varēja atjaunot 11. tramvaja maršruta satiksmi, kas bija pārtraukta uz nepilnu gadu.

Brasas tilta būvniecība īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projektā "Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas". Projekta summa ir 16 miljoni eiro, no tiem 11,85 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, 418 000 - no valsts budžeta dotācijas, bet pārējo - no pašvaldības līdzekļiem.