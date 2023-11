Pirms un pēc: kā pārveidot un iekārtot vienistabas dzīvokli

Interjera dizainere no vienas lielas istabas izveidoja vairākas mazākas un funkcionālas zonas. Guļamzona šādā tipa mājoklī ir ļoti svarīga, jo, pavadot visu dienu vienā un tajā pašā telpā, pēc laika gribas mazliet no visa atpūsties, bet ir jāatrod arī atjautīgs risinājums, jo nav iespējas aiziet uz citu istabu.

“Istabā bija niša divguļamās gultas izmērā. Turpat arī novietojām gultu, jo šo telpas daļu var ērti nodalīt no pārējās istabas. Es izvēlējos 140 cm platu gultu, nevis klasisko, kas ir 160 cm plata. Tā joprojām ir divguļamā gulta, bet nelielā telpā arī šie 20 papildu centimetri ir ļoti vērtīgi un tos var lietderīgi izmantot ierobežotā platībā. Lai radītu nošķirtības sajūtu, pieliku aizkaru stangu, ko var stiprināt tieši pie griestiem, un gaismas necaurlaidīgus aizkarus, no kuriem var pilnībā paslēpties no dienasgaismas,” papildina I. Buka.