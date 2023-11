"Rīgas nami" būtu gatavi būvēt arī īres namus, ja vien tāds pieprasījums būtu

Jautāta, vai šobrīd visi uzņēmuma pārvaldībā esošie dzīvokļi - 6000 - ir tādi, kas nepieciešami pilsētas funkcijām, Sleže sacīja, ka daļā no dzīvojamām mājām atrodas nedzīvojamās platības, kas attiecīgi tiek iznomātas vai nodotas lietošanā dažādu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

"Var būt mājas, kurās ir tikai sociālie dzīvokļi, var būt mājas, kur ir gan sociālie, gan īres dzīvokļi un komercplatības. Pilsētu attīstībā tendences ir tādas, ka arvien vairāk cenšas izvairīties no tādu kā sociāli noslēgta tipa rajoniem, kuros ir tikai sociālās mājas. Līdz ar to šādā perspektīvā tas ir saprātīgi miksēts formāts arī no pilsētplānošanas viedokļa, kas varētu arī turpināties," teica Sleže.