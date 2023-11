Noskaties ⟩ Munīcijas ražošanai Latvijā dibinās valsts uzņēmumu

Viens no jautājumiem, kas prasa plašāku redzējumu, saistīts ar faktu, ka bankas mēdz atteikt finansējumu militārās industrijas projektiem, kas ierobežo attīstības iespējas. Ar šādu problēmu saskārušies vairāki Latvijā ražojoši uzņēmumi.

“Paradoksāla situācija Eiropa un NATO saka - vajag, strādājiet, industrija ir atslēgas vārds. Savukārt finansējums, kas ir no banku sektora, no privātā sektora ir pieejams, ir ļoti grūti pieejams. Teiksim, tā - sāpīgs vai pat brīžiem nepieejams, jo šī nozare daudziem vēl skaitās tabu,”

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” ar Aizsardzības ministriju sadarbojies jau vairāku projektu ietvaros, un šo likumu gaida nozares sakārtošanai, tai skaitā definējot arī to, kas īsti ir aizsardzības industrija. “Lai nozarei būtu skaidri spēles noteikumi, lai katrs darbojošais aizsardzības industrijā uzņēmums vai tas, kas vēl plāno darboties šajā jomā, zinātu visu spēles noteikumus. Visus plusus, mīnusus un valsts prasības šajā jomā, lai nebūtu pārpratumu. Jo likuma mērķis jau ir identificēt sasniedzamo stāvokli, nevis norādīt procesu šī stāvokļa sasniegšanai,” saka SIA “Latvijas Mobilais Telefons” viceprezidente Laura Keršule.

Arī bruņumašīnu ražotāja “Patria Latvia” valdes loceklis Uģis Romanovs pārstāvis šaubās par to, vai likums esošajā izskatā palīdzēs sakārtot aizsardzības industriju kā tautsaimniecības nozari. Uz jautājumu, kas būtu svarīgi industrijas attīstībai, viņš saka: “Līdzīgi kā Patria 6x6 projekta ietvaros ir jābūt ļoti striktiem nosacījumiem oriģinālā ekipējuma ražotājiem, kas lielākoties ir ārvalstu uzņēmums, ir jārada šis piegāžu drošības modulis Latvijā, kas nodrošina ne tikai to, ka mēs krīzes situācijā nebūsim atkarīgi tik lielā mērā no ārvalstu partneriem un, protams, pakārtots efekts ir pienesums ekonomikai.”