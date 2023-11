ASV nogriež no pasaules tirgus vienu no ambiciozākajiem Krievijas LNG projektiem

Savukārt sašķidrinātās dabasgāzes ( LNG ) piegādes no Krievijas joprojām nebija iekļautas sankciju sarakstos – Eiropas Savienība pat nozīmīgi palielināja Krievijas LNG iepirkumus.

Amerikāņu ierēdņi cenšas nevis pilnībā apturēt esošo energoresursu eksportu no Krievijas, bet gan to ierobežot, lai Krievijai nebūtu lielas iespējas pelnīt no jaunām piegādēm, vēsta “Financial Times”.