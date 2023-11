"airBaltic" gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedz rekordlielus ieņēmumus

"airBaltic" prezidents un izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss): "2023. gada 3. ceturksnī un pirmajos deviņos mēnešos "airBaltic" konsekventi demonstrēja labus finanšu un darbības rezultātus. Šajā periodā bija vasara ar rekordaugstiem rādītājiem, kad ik mēnesi tika apkalpots gandrīz pusmiljons pasažieru un kopējais pieprasījums pastāvīgi pieauga. Izaugsme atspoguļojas arī mūsu ieņēmumos, pārsniedzot pusmiljarda eiro robežu. Neraugoties uz sarežģījumiem ar rezerves dzinēju piegādēm, kā dēļ nevarējām veikt lidojumus ar atsevišķām lidmašīnām un tika ietekmēta 3. ceturkšņa darbības rezultāti, "airBaltic" tomēr sasniedza vienu no augstākajām EBITDAR normām 3. ceturksnī. Rezultāti būtu vēl labāki, ja nebūtu šo dzinēju problēmu."

"2023. gada vasaras sezonā, kas aviācijas nozarei tradicionāli ir laiks ar vislielāko pieprasījumu, "airBaltic" guva labumu no spēcīgas vasaras sezonas. Izaugsmi nodrošināja pieaugošais pieprasījums gan pēc atpūtas, gan biznesa ceļojumiem, ko pastiprināja mūsu tīkla stratēģiskā paplašināšana. "airBaltic" saglabā vadošās lidsabiedrības statusu Baltijā, neatlaidīgi attīstot svarīgo savienojamību no mūsu bāzēm – Rīgas, Tallinas, Viļņas un Tamperes. Kā galvenais savienojuma nodrošinātājs uz un no reģiona, mēs esam apņēmušies nodrošināt saviem vietējiem tirgiem labākos iespējamos aviopārvadājumu pakalpojumus. Mēs nemitīgi uzlabojam vispārējo pasažieru pieredzi un sniedzam nozīmīgu ieguldījumu reģiona ekonomikā," piebilda Gauss.