Valsts svētkos Rīgā būs ierobežota satiksme

No ceturtdienas, 16.novembra, plkst.20 līdz sestdienas, 18.novembra, plkst.23 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs 11.novembra krastmalas abu pušu posmos no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalas paralēlajā ielā.

No 17.novembra plkst.20 līdz 18.novembra plkst.20 apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Aspazijas bulvāra abu pušu posmos no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abu pušu posmos no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Krišjāņa Barona ielas labās puses posmā no Raiņa bulvāra līdz Aspazijas bulvārim, Raiņa bulvāra posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Tāpat no 17.novembra plkst.20 līdz 18.novembra plkst.11 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs ielas abās pusēs starp Herdera laukumu un Doma laukumu, kā arī Herdera laukumā. Savukārt no plkst.17 līdz 18.novembra plkst.23 - Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

18.novembrī no plkst.8 līdz 20 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Simtgades alejā, pie ēkas Kronvalda bulvārī 2. Savukārt no plkst.7 līdz 15.30 - Skanstes ielas labās puses posmā un virzienā no Sporta ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.