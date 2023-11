VIDEO ⟩ "Stop vardarbībai! Viss ir mūsu rokās." Jauna mobinga mazināšanas programma Latvijas skolās

Projekta galvenais mērķis ir popularizēt fiziskās un emocionālās vardarbības temata nozīmīgumu, izcelt tā aktualitāti un pilnveidot sabiedrības izpratni par mobingu. Viena no galvenajām projekta sadaļām ir WEB resurss ar video apmācību. Tajā bērniem saprotamā veidā tiek parādīts, kā rīkoties visdažādākajās situācijās mobinga gadījumos. Apmācības ietvaros katram skolēnam, psihologam un sociālajam pedagogam tiek izveidots “personīgais e-kabinets”, kas paredz iespēju savstarpēji komunicēt.

Projekts sastāv no trīs posmiem. Projekta būtiskākā atšķirība no citiem līdzīgiem ir skolēnu tieša iesaistīšana mācību video materiāla veidošanā un filmēšanā. Tā bērni un pusaudži iejūtas gan agresora, gan cietēja lomās un personīgi izprot situācijas. Mežciema pamatskola ir uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar biedrību un piedalījusies pilotprojekta realizēšanā no 2023. gada maija līdz 2023. novembrim. Projekta realizēšanas laikā ir jūtami mazinājies mobinga situāciju skaits, un skolas mikroklimats ir izteikti uzlabojies.