Saeimas ēkas pārbūves termiņu pagarinās līdz 2030.gada beigām

Ievērojot to, ka Saeimas nama pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai 2024.gadā nepieciešamais finansējums ir 1 373 468 eiro apmērā, papildus nepieciešamo finansējumu 349 779 eiro apmērā iespējams nodrošināt pārdalot finansējumu no dotācijas Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai, jo Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas projekta īstenošanai lielākā daļa no 2024.gadā plānotajiem darbi tiks veikti un finansēti jau 2023.gadā.