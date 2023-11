Šogad nelaimes gadījumos darbā miruši 25 cilvēki

Kā liecina VDI dati, letālu nelaimes gadījumu cēloņi ir dažādi. Kādā gadījumā kāds vīrietis ir iekritis lifta šahtā no 5.stāva, citā gadījumā - vīrietis nokritis no jumta un slimnīcā no gūtajām traumām miris. Vēl šogad bijis gadījums, kad kravas automobiļa vadītājs komandējuma laikā zaudējis samaņu un nomiris, savukārt citā - kāds vīrietis mēģinājis iekāpt miskastes konteinerā, bet zaudēja līdzsvaru un nokrita uz bruģa. Vēlāk vīrietis no gūtajām traumām slimnīcā nomira.