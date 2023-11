NOSKATIES ⟩ Aiz priekškara: Krievus satrauc Baidena un Sji tikšanās

Katrā raidījumā bija kāds sižets par transpersonām un homoseksuāliem cilvēkiem, kas "pārņēmuši" Rietumu pasauli, tāpat neiztrūkstoši ir video , kuros redzamas kādas ASV prezidenta Džo Baidena neveiklības, noteikti ir kāds sižets ar kārtējo ASV eksprezidenta Donalda Trampa pausto, ka Amerika aizies bojā, ja to turpinās pārvaldīt demokrātu prezidents. Krievi ļoti aktīvi propagandē Trampa uzvaru nākamgad gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās, kas nozīmēšot pilnīgu un galīgu Amerikas novēršanos no Ukrainas.

Līdztekus, protams, ir stāsti par to, ka Ukraina karu ir zaudējusi un Rietumi no tās ir novērsušies. Proti, Kremļa ideologi cenšas savu sabiedrību pārliecināt, ka Ukrainu visi ir pametuši novārtā un tās kapitulācija notiks jau visdrīzākajā laikā. "Vojenkori" izplata faktos nebalstītus un nepārbaudāmus ziņojumus par to, ka ukraiņu karavīri, redzot neizbēgamo sakāvi, masveidā labprātīgi padodoties Krievijas gūstā. Skatītājiem tam visam ir jātic uz vārda, jo nekādi pierādījumi netiek sniegti.