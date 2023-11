Šodien tiks noskaidrots iemīļotākais Latvijas vīns!

“Organizējot šo pasākumu, mēs kā Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība ne tikai vēlamies popularizēt kvalitatīva augļu un ogu vīna gatavošanu, bet arī salīdzināt tirgū piedāvāto augļu un ogu vīnu kvalitāti un informēt patērētāju par labāko no mums piedāvājumā esošiem vīniem. Šī skate notiks jau septīto gadu un interese tikai pieaug, vēlamies to ar lepnumu nodēvēt par mūsu tradīciju! Gaidot šī gada skati, aicinu to noteikti apmeklēt.” (Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes loceklis Ričards Ivanovs)