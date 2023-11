Velsas princese Ketrīna ir mūsdienu princese - to pierāda viņas pēdējā laika eksperimenti ar klasisko apģērbu garderobi. Arī šis koši sarkanais "Catherine Walker & Co" kostīms ar pieskaņoto platmali ir absolūts hits! Turklāt, šajā publiskajā iznācienā viņa dāvāja neaizmirstamu mirkli faniem. Izkāpjot no automašīnas, viņa apkārtējiem nejauši atklāja savas slaidās, atlētiski trenētās kājas.