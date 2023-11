Foto ⟩ Ar oranžo kurpju pāriem atgādina par nogalinātām un no vardarbības cietušām sievietēm

Brīvības alejā izvietoti vairāk kā 100 dažādi kurpju pāri, no kuriem katrs otrais ir oranžā krāsā. Lielākā daļa no tiem saņemti ziedojumos no abu organizāciju atbalstītājiem un citiem aktīvistiem, bet vēl dažus šodien atnesuši iedzīvotāji.