Kurām horoskopa zīmēm veiksies īpaši naudas lietās?

Čaklais darba darītājs sasparojies jauniem apvāršņiem. Kā latviešu literatūras klasikā, pasakā par Dullo Dauku – tik ļoti gribas redzēt, kas atrodas tur aiz horizonta. Kāp ārā no ierastās komforta zonas un pasaule sadosies rokās, lai palīdzētu realizēt ieceres. Lai arī cik ambiciozas tās būtu. Darbā vai biznesā atradīsies domubiedri, ar kuriem saprasties no pus vārda. Sekmīgs laiks arī sponsoru meklējumiem un projektu rakstīšanai un fondu finansējuma meklēšanai. Brīvajā laikā gribēsi šo un to pārkārtot mājas saimniecībā. Tāpat arī ar prieku saimniekosi virtuvē, brīvdienu maltītei izmēģināsi jaunas receptes un savējo lokā jutīsies ļoti omulīgi.