Cīņa par izdzīvošanu. Dzīve ar epilepsiju. Bernadetas Ripas stāsts

*Klejotājnerva stimulācijas jeb VNS terapija šobrīd ir viens no modernākajiem risinājumiem epilepsijas ārstēšanā pasaulē, tāpēc uz to cer arī pacienti Latvijā. Šāda operācija maksā ap 20 000 eiro, taču Latvijā to pagaidām apmaksā tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam.