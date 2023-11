Atcelta Latvijā notiekoša IT konference, kurā bija jāuzstājas izdomātām personām

“Meduza” skaidro, ka konferencē “DevTernity” vairākus gadus “piedalījušās” izdomātas personas. Vienu no dalībnieces profiliem, iespējams, uzturēja konferences organizators.

Pirmais “DevTernity” viltus runātāju profilus pamanīja izstrādātājs Gergejs Oross. Sociālajā tīklā X viņš skaidroja, ka vienas no lielākajām kriptobiržām pasaulē inžeiniere Annas Boiko realitātē nemaz neeksistē. Pēc Orosa vārdiem, kompānija nekad nav dzirdējusi par šo sievieti, kurai šogad bija jāpiedalās konferencē.

Šaubas radušās arī par dalībnieces Jūlijas Kirsinas no Latvijas patiesumu. Viņa minēta kā “”Instagram” tehniskā influcencere”, kura iepriekš piedalījusies trijās “DevTernity” konferencēs. Turklāt Kirsina atšķiras no pārējām “dalībniecēm” ar to, ka viņai ir liela aktivitāte sociālajos tīklos. Viņas profilā XING norādīts, ka Kirsina ir programmatūras nodrošinājuma arhitekte Igaunijas “Uber” filiālē. Oross norāda, ka “Uber” nekad nav bijusi filiāle Igaunijā, kas nodarbojas ar tehnisko izstrādi.