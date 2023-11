Banku analītiķi straujāku ekonomikas izaugsmi prognozē 2025. gadā

Strautiņš norāda, ka ekonomika šobrīd ir stipri atkarīga no valsts tēriņiem un investīcijām. Celtniecība, kuru šobrīd lielā mērā uztur nodokļu nauda un ES fondu pasūtījumi, ir kļuvusi par dinamiskāko nozari, gada laikā augot par 16,1%. Arī tās pozitīvais devums IKP izmaiņās ir vislielākais jeb plus 0,9 procentpunkti. Arī valsts tieši finansētajās nozarēs šogad pievilcīgi pieauguma skaitļi - plus 5,9% valsts pārvaldē, plus 7,8% izglītībā, plus 2,4% veselībā un sociālajā aprūpē.