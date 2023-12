Divu gadu laikā ar remigrācijas koordinatoru atbalstu Latvijā atgriezušies vairāk nekā 1800 cilvēku

No visiem remigrantiem, kas atgriezās Latvijā no 2021.gada marta līdz 2023.gada septembrim, 74,4% bija vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Bieži jaunas ģimenes ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem izvēlas atgriezties, lai bērni mācītos Latvijā, kas nosaka augsto bērnu un 25 līdz 34 gadus veco iedzīvotāju īpatsvaru remigrantu skaitā.