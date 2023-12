"Kredītinformācijas birojs": Kredītkartes vairāk lieto jaunieši un klienti ar sliktāku kredītreitingu

Latvijā patlaban ir izsniegtas 217 000 kredītkartes, ar kopējo kredītlimita summu ap 370 miljoniem eiro. Vidējais klientiem izsniegtais kredītlimits ir 1631 eiro, un klienti tērē apmēram 35% no piešķirtā kredītlimita.

Klienti vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem vidēji tērē 46% no piešķirtā kredītlimita. Pieaugot iedzīvotāju vecumam, kredītlimita izlietojuma daļa pakāpeniski samazinās. Klienti, kuri ir vecāki par 60 gadiem, vidēji tērē 20% no kredītlimita.