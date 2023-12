Masveida atlaišana "Spotify" bijusi nenovēršama

Tomēr problēma ir tā, ka “Spotify” joprojām ir diezgan tālu no pašas un investoru noteiktajiem peļņas mērķiem. Tieši tādēļ, lai dotu investoriem cerību, ka jau tuvākā gada laikā peļņas mērķi tiks sasniegti, uzņēmumam nācās atrast un mazināt vienu no lielākajiem izmaksu avotiem, respektīvi – samazināt darbinieku skaitu.

2018. gadā “Spotify” kā galveno mērķi noteica, ka bruto peļņas normai ir jābūt 30-35%, bet pašlaik tas no plāna atpaliek par 3,6%. Ieviešot apraides pakalpojumu platformā, šie mērķi tika pārcelti uz vēlāku laiku. Pēc Eka teiktā, no mūzikas straumēšanas vien bruto peļņas norma sastāda ap 28%, taču raidierakstu pakalpojums “velk” šo normu uz leju, jo tas ir mazāk ienesīgs biznesa virziens.

Tomēr kompānija uzskata, ka nākotnē raidierakstu pakalpojumi ļaus kāpināt ienesīgumu, jo nemitīgi tiek attīstītas tehnoloģijas, kā mūzikas straumēšanu apvienot ar raidierakstiem. Eks vēl 2021. gadā uzskatīja, ka nākamajā desmitgadē uzņēmums spēs radīt 100 miljardus dolāru lielu peļņu ik gadu, sasniedzot 40% bruto peļņas atšķirību no operacionālajām izmaksām.

Īsumā sakot – bruto peļņas mērķis bija 40%, bet realitātē ir 26,4%. Operacionālo izmaksu atšķirība no peļņas ir 1%, lai gan kā mērķis bija noteikti 20%. Līdz ar to “Spotify” nācās izlemt, kā šos rādītājus uzlabot. Un tas šogad nozīmēja, ka vairāk nekā 2000 darbinieku ir jāatvadās no savas darbavietas…