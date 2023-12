Par 8 miljoniem eiro modernizēs NVA pakalpojumus

Balstoties uz Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības dienesta tīkla tematisko izvērtējumu "Neaktīvo iedzīvotāju aktivizācijas iespējas: nodarbinātības publisko dienestu iniciatīvas", LM izdarījusi pieņēmumu, ka, modernizējot NVA pakalpojumus, papildus no jauna nodarbinātajiem 45 942 NVA klientiem, no 2023. līdz 2029.gadam vismaz 10 000 ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju saņems informāciju par aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem un vērsīsies NVA pēc atbalsta. Tādējādi varētu pieaugt ieņēmumi no nodokļu maksājumiem, jo 10 000 personas, kuras atgriezīsies darba tirgū, veiks sociālās apdrošināšanas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas no darba algas, prognozē ministrija.