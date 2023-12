Ēku pārvaldnieks: lielu daļu padomju laikos būvēto daudzdzīvokļu ēku vajadzētu nojaukt

Daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām plānoto remontdarbu budžets parasti tiek veidots no dzīvokļu īpašnieku ikmēneša iemaksām uzkrājumu fondā. Tas ir noteikts maksājums, kas iedzīvotājiem jāveic papildus apsaimniekošanas maksai. Remontdarbiem paredzētās iemaksājamās summas apmērs ir atkarīgs no ēkas kopējā tehniskā stāvokļa un plānoto atjaunošanas darbu apjoma un var svārstīties no dažiem desmitiem centu līdz pat dažiem eiro par kvadrātmetru mēnesī.