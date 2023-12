Nenoteiktība finanšu tirgos turpināsies arī 2024.gadā – ko darīt investoram?

Taču arī Latvijā redzamas pozitīvas tendences. 2023.gadā, neskatoties uz ārējās situācijas nenoteiktību, ieguldītāju aktivitāte Latvijā turpināja stabili augt. "Swedbank" klientu-privātpersonu skaits, kuri iegulda kādos no vērtspapīriem, pēdējo 3 gadu laikā ir dubultojies. Kas būtiski – jauno investoru skaits aug dažādos demogrāfiskajos segmentos. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo ieguldījumi ir viens no pamatiem, kas veido gan cilvēku personisko, gan sabiedrības kopējo ilgtermiņa labklājību un stabilizē kopējo finanšu situāciju. Citiem vārdiem sakot, ieguldīšana ir svarīga daļa no pilnvērtīgas finanšu veselības jebkurā dzīves ciklā.