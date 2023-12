FOTO ⟩ 16 Ziemassvētku tirdziņi visā Latvijā, kur meklēt dāvanas un svētku noskaņu

Rīga

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš strādās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.11 līdz 21, savukārt piektdienas un sestdienās – no plkst.10 līdz 22, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 20. Plānots, ka 24.decembrī tirdziņš būs atvērts no plkst.10 līdz 18, 25. un 26.decembrī – no plkst.10 līdz 20. 31.decembrī Ziemassvētku tirdziņš Vecrīgā strādās no plkst.10 līdz 2, savukārt 1.janvārī – no plkst.12 līdz 20.