Latvijā piektdaļa sieviešu pēc laulībām nemaina uzvārdu

Statistikas pārvaldē norāda, ka, jo vairāk sievietei ir gadu laulības slēgšanas brīdī, jo lielāka ir iespēja, ka pēc laulībām viņa uzvārdu nemainīs. No sievietēm, kuras ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 10% izvēlas nemainīt uzvārdu, 40-49 gadu vecumā 31% patur līdzšinējo uzvārdu, 50-59 gadu vecuma grupā līdzšinējo uzvārdu patur 54% sieviešu, 60-69 gadu vecumā uzvārdu nemaina 78%, bet vecumā no 70 gadiem - 88% sieviešu.