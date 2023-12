Atjaunos pensiju piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gadam

Līdz šim piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, ir piešķirtas pie tām pensijām, kas piešķirtas līdz 2011.gada 31.decembrim. Savukārt, ja pensija piešķirta no 2012.gada, piemaksa pie pensijas netiek piešķirta, kas rada nevienlīdzīgu situāciju salīdzinājumā ar pensiju saņēmējiem, kuriem pensija piešķirta līdz 2011.gada beigām.

Rezultātā piemaksas šobrīd nesaņem 35,2% no visiem vecuma pensiju saņēmējiem un 45,9% invaliditātes pensiju saņēmēju, kuriem ir apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gada beigām.

Neizdodas panākt mikrouzņēmumu nodokļa likmes samazinājumu

Saeima šodien noraidīja opozīcijas deputātu Artūra Butāna (NA) un Aivas Vīksnas (AS) priekšlikumus, kas paredzēja mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likmi samazināt no 25% uz 18%.

Opozīcijas pārstāvji arī šajā gadījumā nodokļu samazināšanā saskatīja iespējas mazināt ēnu ekonomiku. Butāns norādīja, ka līdz šim MUN maksātāju skaits ir sarucis no 44 000 uz 8000. "Pamats domāt, ka liela daļa no tiem, kuri savulaik lietoja mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, šobrīd to vairs nedara un ir ēnu ekonomikā tieši tāpēc, ka 25% likme vienkārši ir nesamērīga," sprieda politiķis.